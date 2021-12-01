В российских Вооруженных силах создали сетецентрические соединения

Несколько соединений в Вооруженных силах России получили комплект единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), позволяющий объединить силы по сетецентрическому принципу, то есть взаимодействовать в рамках одной сети передачи данных.
Несколько соединений в Вооруженных силах России получили комплект единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), позволяющий объединить силы по сетецентрическому принципу, то есть взаимодействовать в рамках одной сети передачи данных.
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