Госдума запретила покупать на маткапитал непригодное жилье

С 1 января 2025 года надо будет доказать, что планируемое к покупке с помощью средств материнского капитала жилье является пригодным для проживания Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях закон, который исключает возможность приобретения с помощью средств материнского капитала непригодного для проживания жилья.
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