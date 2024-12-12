Госдума запретила покупать на маткапитал непригодное жилье

С 1 января 2025 года надо будет доказать, что планируемое к покупке с помощью средств материнского капитала жилье является пригодным для проживания Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях закон, который исключает возможность приобретения с помощью средств материнского капитала непригодного для проживания жилья.