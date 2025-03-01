Пострадавшая в ДТП с Буйновым заявила об ухудшении самочувствия

В ближайшее время ее должны перевести из звенигородской больницы в столичную ЦКБ имени Семашко.фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»Воспитатель детского сада Алла Смирнова, попавшая под колеса машины певца Александра Буйнова, сообщила об ухудшении самочувствия.
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