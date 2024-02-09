Путин пояснил, когда возникла идея украинизации южных русских земель

Инициатива украинизации южных русских территорий продвигалась генеральным штабом Австрии в период, предшествующий Первой мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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