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Путин пояснил, когда возникла идея украинизации южных русских земель

Путин пояснил, когда возникла идея украинизации южных русских земель

Инициатива украинизации южных русских территорий продвигалась генеральным штабом Австрии в период, предшествующий Первой мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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