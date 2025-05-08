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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» и «Бетис» встретятся в финале Лиги конференций 28 мая

«Челси» и «Бетис» встретятся в финале Лиги конференций 28 мая

В полуфинале клуб из Англии обыграл «Юргорден» (4:1, 1:0) а клуб Ла Лиги прошел «Фиорентину» (4:3 по сумме двух матчей).

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