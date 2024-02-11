Эксцентричный американский миллиардер Илон Маск всё чаще дрейфует в сторону здравого смысла.О полном хаосе и безумии, которые поразили даже миллиардера

КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ МАСК ОПУБЛИКОВАЛ СЕКРЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ DISNEY: "ТЕПЕРЬ ЕГО СОМНУТ ПО ЩЕЛЧКУ ПАЛЬЦЕВ" Эксцентричный американский миллиардер Илон Маск всё чаще дрейфует в сторону здравого смысла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии