Опасное погодное явление ударит по Забайкалью

Погода сильно ухудшится в ближайшее время в Забайкалье. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«Во второй половине дня 11 марта и в течение ночи 12 марта по южной половине Забайкальского края ожидается очень сильный ветер 25 м/с и более», – говорится в сообщении.