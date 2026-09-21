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Облет России растянет рейс Finnair до Австралии на сутки

Облет России растянет рейс Finnair до Австралии на сутки

Финская авиакомпания Finnair с 25 октября начнет выполнять ежедневные рейсы из Хельсинки в Мельбурн, продолжительность которых составит около 24 часов.

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