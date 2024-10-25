#НАМПИШУТ ✍ "Вот такой вопрос! Шли вчера, где-то пол первого ночи, домой после работы, по дороге купили в пивном магазине по одной баночке пива.
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#НАМПИШУТ ✍ "Вот такой вопрос! Шли вчера, где-то пол первого ночи, домой после работы, по дороге купили в пивном магазине по одной баночке пива.