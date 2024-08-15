Тестовое голосование перед выборами в МГД пройдёт в Москве 23 августа

Тестовое голосование будет проходить с 08:00 до 14:00 Тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк), а также в муниципальном округе Куркино, пройдет 23 августа.