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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Тестовое голосование перед выборами в МГД пройдёт в Москве 23 августа

Тестовое голосование перед выборами в МГД пройдёт в Москве 23 августа

Тестовое голосование будет проходить с 08:00 до 14:00 Тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк), а также в муниципальном округе Куркино, пройдет 23 августа.

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