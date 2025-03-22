Ивая: Токио, Пекин и Сеул помогут миру перейти от разногласий к сотрудничеству

Япония, Китай и Южная Корея могут помочь миру перейти от разногласий к сотрудничеству. Об этом заявил глава японского МИД Такэси Ивая после трехсторонней встречи со своими китайским и южнокорейским коллегами Ван И и Чо Тхэ Ёлем, передает ТАСС.
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