Ивая: Токио, Пекин и Сеул помогут миру перейти от разногласий к сотрудничеству

Япония, Китай и Южная Корея могут помочь миру перейти от разногласий к сотрудничеству. Об этом заявил глава японского МИД Такэси Ивая после трехсторонней встречи со своими китайским и южнокорейским коллегами Ван И и Чо Тхэ Ёлем, передает ТАСС.