Российская экономика растет: новые возможности для бизнеса в 2025 году

Изучаем казначейский счет для бизнеса: кому он нужен, как его открыть и использовать.Что представляет собой единый казначейский счет (ЕКС)Единый казначейский счет (или просто казначейский счет) — это особый счет, открытый в Федеральном казначействе, используемый для всех бюджетных операций.