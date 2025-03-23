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FinFax - Новости банков и вкладов

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Российская экономика растет: новые возможности для бизнеса в 2025 году

Российская экономика растет: новые возможности для бизнеса в 2025 году

Изучаем казначейский счет для бизнеса: кому он нужен, как его открыть и использовать.Что представляет собой единый казначейский счет (ЕКС)Единый казначейский счет (или просто казначейский счет) — это особый счет, открытый в Федеральном казначействе, используемый для всех бюджетных операций.

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