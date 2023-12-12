Зулляйдж - изразцовая плитка, покрытая глазурью. Неподвластная времени форма искусства Марокко. Эта замысловатая плитка, отличающаяся яркими цветами и геометрическими узорами, веками украшала дворцы, мечети и исторические здания.
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