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Сотня националистов и наёмников из США полегла от одного удара ВКС под Андреевкой

Сотня националистов и наёмников из США полегла от одного удара ВКС под Андреевкой

Как минимум 20 американских наёмников были уничтожены Воздушно-космическими силами. "Солдаты удачи" находились на одних позициях с боевиками националистического формирования "Кракен" в районе населённого пункта Андреевка Харьковской области.

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