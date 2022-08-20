Как минимум 20 американских наёмников были уничтожены Воздушно-космическими силами. "Солдаты удачи" находились на одних позициях с боевиками националистического формирования "Кракен" в районе населённого пункта Андреевка Харьковской области.
Как минимум 20 американских наёмников были уничтожены Воздушно-космическими силами. "Солдаты удачи" находились на одних позициях с боевиками националистического формирования "Кракен" в районе населённого пункта Андреевка Харьковской области.
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