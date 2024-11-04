Обогреватель на балкон: что необходимо учесть и какой выбрать

Одни используют балкон для хранения вещей, а другие создают там дополнительное жилое пространство. Чтобы балкон или лоджия могли служить жилым помещением в течение всего года, рекомендуется установить систему отопления.
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