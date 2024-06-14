Театр абсурда
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Театр абсурда

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Белоусов занялся Галкиным? В особняке старшего брата комика проходят обыски. И снова информация о хищениях в оборонке

Белоусов занялся Галкиным? В особняке старшего брата комика проходят обыски. И снова информация о хищениях в оборонке

Вчера уже ближе к вечеру стало известно, что в доме у Галкина проходят обыски. Но не у того Галкина*, который муж Пугачевой, а у его старшего брата Дмитрия, занимающего должность гендиректора ООО "Военно-промышленная компания", специализирующейся на выпуске легкой колесной бронетехники.

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Комментарии
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М
Мария
Главковерх один, а их много. Но процесс очищения, слава Богу, пошёл.
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8 час.
Евгений Алексеенко
Эх!Президент,раздал имущество Государства в частные руки,простой народ загибается,Надо все национализировать,как в СССР,что бы все работало на Государство.Неужели это не понятно?
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Как можно с двойным гражданством работать на оборону,ну разве для разведчика это не понятно?Кто скажет?
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5 час.

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