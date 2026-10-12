Последний штрих к празднику: в России предложили законодательно закрепить 31 декабря официальным выходным

В России может появиться новая постоянная праздничная традиция. Инициативу закрепить последний день года, 31 декабря, в качестве обязательного нерабочего дня на федеральном уровне обсуждают в Общественной палате РФ.
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