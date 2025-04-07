В Петербурге сеть кальянных «накрыли» за множество нарушений

Всего было изъято свыше 1000 единиц алкоголя Сотрудники экономической полиции Петербурга провели масштабную операцию по выявлению фактов многочисленных нарушений в деятельности крупной сети кальянных, сообщает 7 апреля пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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