Международная команда исследователей, в которую вошли археологи из Лундского университета (Швеция) и Кембриджского университета (Великобритания), детально реконструировала динамику изменения численности населения в разных частях японского архипелага после катастрофического взрыва подводного вулкана Кикай-Акахоя, прогремевшего примерно 7300 лет назад.
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