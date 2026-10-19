Международная команда исследователей, в которую вошли археологи из Лундского университета (Швеция) и Кембриджского университета (Великобритания), детально реконструировала динамику изменения численности населения в разных частях японского архипелага после катастрофического взрыва подводного вулкана Кикай-Акахоя, прогремевшего примерно 7300 лет назад.