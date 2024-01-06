В Германии заявили о невосполнимых потерях ВСУ в боях на Днепре

REUTERS/Thomas Peter Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет военных на заранее обреченные бои в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области, заявил журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
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