REUTERS/Jack Taylor Лидер партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо в среду, 21 октября, раскритиковал публикации местных СМИ о якобы причастности России к организации массовых беспорядков в республике.
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