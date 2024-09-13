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Thе Telegraph: у Украины осталось мало ракет Storm Shadow

Thе Telegraph: у Украины осталось мало ракет Storm Shadow

Украина может не справиться с ответным ударом России на атаки западными дальнобойными вооружениями. Она истратила большое количество имевшихся ракет Storm Shadow, сообщила газета Thе Telegraph Связанные с обороной источники заявили журналистам, что у Вооруженных сил Украины осталось сравнительно мало британских крылатых ракет.

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