Thе Telegraph: у Украины осталось мало ракет Storm Shadow

Украина может не справиться с ответным ударом России на атаки западными дальнобойными вооружениями. Она истратила большое количество имевшихся ракет Storm Shadow, сообщила газета Thе Telegraph Связанные с обороной источники заявили журналистам, что у Вооруженных сил Украины осталось сравнительно мало британских крылатых ракет.