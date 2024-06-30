В Крыму будут готовить специалистов для аграрного сектора Херсонщины

Крымский федеральный университет (КФУ) имени Вернадского и Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области подписали соглашение, по которому вуз будет готовить специалистов агропромышленного комплекса для работы в Херсонской области.
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