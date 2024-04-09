Агутин не смог промолчать о Пугачевой — сразу чувствовал

Певец поделился своим мнением о Примадонне. Алла Пугачева кадр YouTube-шоуСейчас осталось не так уж много артистов, помнящих Аллу Пугачеву не звездой эстрады, а начинающей певицей, которая еще ничего из себя не представлял.
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