Шаронов о Дзюбе в «Акроне»: «Артем не любит сидеть на лавке, но слегка удивительно, что он сразу оказался в основе. Команда ему не очень подходит»

36-летний форвард провел 2 матча за новую команду в Мир РПЛ и сделал 3 результативные передачи. – Феномен Дзюбы в «Акроне» – удивило, что он стал играть в основе? – Ни для кого не секрет, что Артем не любит сидеть на лавке.