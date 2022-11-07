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Военкор Кулага: На Лисичанском направлении разведгруппа русских заставила ВСУ сбежать

Военкор Кулага: На Лисичанском направлении разведгруппа русских заставила ВСУ сбежать

Об этом журналист сообщил в беседе с информационным изданием “Известия”Разведгруппа русских военнослужащих, в которой небольшое количество людей, своими действиями заставила существенно большее по численности подразделение украинской армии сбежать.

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