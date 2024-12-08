Как и ожидалось, предновогодний сезон на Западе наполнился улыбками, запахом хвои, звоном колокольчиков и дикой истерикой по поводу новости о скором размещении волшебной ракеты "Орешник" в Белоруссии, о чем договорились президенты РФ и РБ по результатам Высшего госсовета Союзного государства в Минске.
Живите долго, если сможете: Путин творчески поздравил НАТО с Новым годом
Комментарии
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Сергей Петров
"Лукашенку" к управлению "Орешника" никто не допустит. В Беларуссии "Орешник" будет ближе к лондону. А так всё верно, "хитрожопый" и предаст в любую минуту.
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16 час.
Ирина Чещина
в Беларуси мягкий климат. Орешник хорошо растет )))))))))))))
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9 час.
ЦА
Цуркан Арк
Как налетели цепсошники и либеральные мухи наглосаксоа)
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8 час.
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