Заноза
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Заноза

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  • Вера смелых
    💯💯💯💯💯💯👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣🤣🤣👏👏👏👏🔥🔥👍Последние события...
  • Цуркан Арк
    Как налетели цепсошники и либеральные мухи наглосаксоа)Живите долго, есл...
  • Ирина Чещина
    в Беларуси мягкий климат. Орешник хорошо растет )))))))))))))Живите долго, есл...

Живите долго, если сможете: Путин творчески поздравил НАТО с Новым годом

Живите долго, если сможете: Путин творчески поздравил НАТО с Новым годом

  Как и ожидалось, предновогодний сезон на Западе наполнился улыбками, запахом хвои, звоном колокольчиков и дикой истерикой по поводу новости о скором размещении волшебной ракеты "Орешник" в Белоруссии, о чем договорились президенты РФ и РБ по результатам Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

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Комментарии
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Сергей Петров
&quot;Лукашенку&quot; к управлению &quot;Орешника&quot; никто не допустит. В Беларуссии &quot;Орешник&quot; будет ближе к лондону. А так всё верно, &quot;хитрожопый&quot; и предаст в любую минуту.
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16 час.
Ирина Чещина
в Беларуси мягкий климат. Орешник хорошо растет )))))))))))))
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9 час.
ЦА
Цуркан Арк
Как налетели цепсошники и либеральные мухи наглосаксоа)
Ответить
8 час.

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