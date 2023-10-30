«Сколько я буду говорить одно и тоже?» Хельмут Марко разозлился на журналистов

«Сколько я буду говорить одно и тоже?» Хельмут Марко разозлился на журналистовGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко жёстко ответил на вопросы журналистов по поводу будущего Серхио Переса в чемпионской команде на следующий сезон.
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