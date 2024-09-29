Дзюба объяснил конфликт с Карпиным старыми обидами

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" (2:0) заявил, что отношения с главным тренером сборной России Валерием Карпиным не сложились из-за старых обид.
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