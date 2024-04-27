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«Закономерный результат»: почему ВСУ отводят с передовой американские танки Abrams

«Закономерный результат»: почему ВСУ отводят с передовой американские танки Abrams

Украинские силы отвели от линии соприкосновения американские танки Abrams из-за российских дронов, которые эффективно обнаруживают и уничтожают эту технику, пишут западные СМИ.

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