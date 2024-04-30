Серия взрывов прогремела в Харькове и освобождение Семеновки: Карта специальной военной операции на Украине на 30 апреля 2024 года Юлия СоколоваРоссийские войска осуществили мощный удар по аэродрому в Миргороде, расположенном в Полтавской области Украины.