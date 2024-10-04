Один мой друг подбирает бездомных кошек,Несёт их домой, отмывает, ласкает, кормит.Они у него в квартире пускают корни:Любой подходящий ящичек, коврик, ковшик,Конечно, уже оккупирован, не осталосьТакого угла, где не жили бы эти черти.