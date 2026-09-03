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Царьград

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Азербайджан задержал троих по делу о крушении Filo Jet 30 августа

Азербайджан задержал троих по делу о крушении Filo Jet 30 августа

30 августа у берегов Северного Кипра затонул паром Filo Jet. Погибли девять человек, ещё 20 числятся пропавшими без вести.

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