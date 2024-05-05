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Мэйсек заработает около 60 млн рублей по новому контракту с «Автомобилистом» (Metaratings)

Об этом сообщает Metaratings. Ранее «Автомобилист» продлил контракт с хоккеистом на год. В минувшем сезоне Брукс Мэйсек стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером «Автомобилиста» в регулярном чемпионате, набрав 47 (23+24) очков в 67 матчах.

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