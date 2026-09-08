Дефицитлы белгечлек табиблары Татарстанда эшкә урнашканда 1,15 млн сум алырга мөмкин

Татарстан Республикасында Россиянең башка регионнарыннан, шулай ук якын һәм ерак чит илләрдән эшкә килүче табибларга бер мәртәбә бирелә торган түләүләр программасы гамәлдә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым