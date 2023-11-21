Федор Лобанов назначен единым бизнес-лидером банков ВТБ и «Открытие» в Астраханской области

Управляющий ВТБ в Астраханской области Федор Лобанов стал единым бизнес-лидером ВТБ и «Открытия». В этой должности он будет отвечать за объединение и дальнейшее развитие региональных подразделений двух финансовых компаний под брендом ВТБ.