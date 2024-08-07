Иранское ТВ запустило трансляцию с камер городов Израиля

Трансляция, которую сейчас показывают онлайн. Иранское телевидение прямо сейчас запустило трансляцию с камер городов Израиля.
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