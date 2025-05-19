Участник MIMS2025 - компания redBTR - производитель усиленных деталей для автомобилей ГАЗ и УАЗ

Лебедки (в том числе – для квадроциклов), детали трансмиссии, элементы тормозной системы и подвески, дополнительная LED-оптика и прочее оборудование, необходимое для эксплуатации автомобиля в сложных условиях — все это производит redBTR!При создании автокомпонентов, сотрудники redBTR опираются на собственный опыт, полученный благодаря участию в оff-road мероприятиях, проводимых в самых отдаленных регионах нашей страны, и постоянному взаимодействию с автовладельцами.