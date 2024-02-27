Спецпосланник Лампридис: ЕС вскоре договорится об изъятии прибыли с активов РФ

Специальный посланник греческих властей по украинскому вопросу Спирос Лампридис поделился сведениями о том, что в рамках грядущего полугодия державам Европы удастся суметь найти пути для того, чтобы конфисковать получаемые от активов РФ средства.
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