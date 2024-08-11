"Просмотрели записи, а после расстреляли": Французские наёмники казнили жителя Суджи

ЕС Евгений Саваровский Создавать надо приграничную тер.оборону и оружие выдать местному населению. Они бы этих гадов не пропустили, т.к. знают местность.

Сергей Захаров Согласен нужна тероборона из местных они все. закаулки своего села знают да и защищать свое будут как своих близких тожэ