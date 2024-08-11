ФОТО: Коллаж ЦарьградаВчера 43K прочитали Жители Суджи поделились своими историями о том, что в действительности происходит в городе.
"Просмотрели записи, а после расстреляли": Французские наёмники казнили жителя Суджи
Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Создавать надо приграничную тер.оборону и оружие выдать местному населению. Они бы этих гадов не пропустили, т.к. знают местность.
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8 час.
Сергей Захаров
Согласен нужна тероборона из местных они все. закаулки своего села знают да и защищать свое будут как своих близких тожэ
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3 час.
СЗ
Сергей Захаров
Да ив школах надо обучать военному делу раньше у нас в школе и лагерях пионерских проводили зорницы ишкольники с удовольствием в них принимали участие
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3 час.
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