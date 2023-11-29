МО показало разминирование саперами ВС РФ населенных пунктов под Купянском

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений группировки войск «Запад» продолжают разминирование от неразорвавшихся боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты на купянском направлении.
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