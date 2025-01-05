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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адриатическая лига. «Будучность» примет «Дубай», «Црвена Звезда» сыграет с ФМП и другие матчи

Черногорская «Будучность» встретится с «Дубаем» из ОАЭ. Лидирующая в турнире «Црвена Звезда» примет ФМП в матче сербских команд.

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