Предсмертная записка фермера обрушила силовую вертикаль Волгоградской области: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции

Число «замешанных» в темных схемах правоохранителей уникальное для современной России. Волгоградскому спруту начали рубить щупальца: спецгруппа из Москвы проводит тотальную проверку местных «силовиков» и уже инициировала громкие увольнения.
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