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Предсмертная записка фермера обрушила силовую вертикаль Волгоградской области: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции

Предсмертная записка фермера обрушила силовую вертикаль Волгоградской области: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции

Число «замешанных» в темных схемах правоохранителей уникальное для современной России. Волгоградскому спруту начали рубить щупальца: спецгруппа из Москвы проводит тотальную проверку местных «силовиков» и уже инициировала громкие увольнения.

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Комментарии
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Serg
&quot;Масштабы вскрытых нарушений беспрецедентные для современной России&quot;. Да неужели, почему же беспрецедентные???  А МО РФ взять? МВД рядом с МО не стояло. Один Иванов чего стоит. Прогнили все силовые структуры, МО, МВД, СУДЫ, налоговая, пора браться за прокуратуру. Я и раньше писал, что нельзя ни в коем случая пускать &quot;Тоймухамедовых&quot; во властные структуры- у них коррумпированность на генном уровне, исторически.
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S
Serg
Генерал-лейтенант полиции Дмитрий Вельможко. А на фото погоны генерал- майора.
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