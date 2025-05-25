Предсмертная записка фермера обрушила силовую вертикаль Волгоградской области: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции

Serg

"Масштабы вскрытых нарушений беспрецедентные для современной России". Да неужели, почему же беспрецедентные??? А МО РФ взять? МВД рядом с МО не стояло. Один Иванов чего стоит. Прогнили все силовые структуры, МО, МВД, СУДЫ, налоговая, пора браться за прокуратуру. Я и раньше писал, что нельзя ни в коем случая пускать "Тоймухамедовых" во властные структуры- у них коррумпированность на генном уровне, исторически.