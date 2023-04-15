Газета Труд

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На Украине не исключают, что неуспешное контрнаступление вынудит Запад ограничить помощь Украине

На Украине не исключают, что неуспешное контрнаступление вынудит Запад ограничить помощь Украине

В случае провала контрнаступления вооруженных сил Украины против российских войск велика вероятность, что у западных налогоплательщиков появятся вопросы, а это в итоге приведет к пересмотру объемов военной помощи Киеву в противостоянии с РФ.

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