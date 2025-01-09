На Ростовскую область надвигаются гололёд и сильный ветер: Свежий прогноз погоды

На неделе в Ростове ожидаются небольшой дождь и от -2 до 13 градусов теплаРусские синоптики в своём прогнозе погоды отметили, что сегодня днём в Ростове-на-Дону температура воздуха будет держаться в пределах 9–11 градусов.