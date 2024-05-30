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Во Владивостоке дорога оказалась заблокирована из-за ДТП с автобусами

Во Владивостоке дорога оказалась заблокирована из-за ДТП с автобусами

На улице Борисенко во Владивостоке столкнулись два маршрутных автобуса. ДТП с участием крупногабаритного транспорта создало серьезную пробку, сообщает PRIMRESS со ссылкой на Telegram-канал «Первомайский район».

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