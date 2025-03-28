В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя завершены курсы повышения квалификации сотрудников территориальных подразделений НЦБ Интерпола МВД России

Сегодня состоялась церемония вручения сертификатов о повышении квалификации сотрудников территориальных подразделений НЦБ Интерпола МВД России в 2025 году, в которой принял участие профессорско-преподавательский состав Московского университета МВД России имени В.
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