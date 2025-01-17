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  • HotRS
    Арестович, по моему, всегда по русски говорил. Тем более, он сейчас где-то в Нью Йорке прозябает.Провал "украиномо...
  • Н З
    А как можно сравнивать два хохлятских наступления. Сейчас: 2 батальона. Август около 5 бригад. Есть разница? Кто по..."Русские несут бо...
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Центробанк зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви»

Центробанк зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви»

Согласно информации из ЕГРЮЛ, учредителем компании является Роман Вирич.Центральный банк России официально зарегистрировал новую платежную систему под названием «Пэйви».

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