Состав баскетбольного «Зенита» покинул американский центровой Хэмм-младший

Ройс прибыл в Петербург в январе и помог команде дойти до полуфинала Единой лиги. Баскетбольный клуб «Зенит» и американский центровой Ройс Хэмм-младший договорились о прекращении срока действия контракта — игрок продолжит карьеру в другом клубе.