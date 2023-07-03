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Состав баскетбольного «Зенита» покинул американский центровой Хэмм-младший

Ройс прибыл в Петербург в январе и помог команде дойти до полуфинала Единой лиги. Баскетбольный клуб «Зенит» и американский центровой Ройс Хэмм-младший договорились о прекращении срока действия контракта — игрок продолжит карьеру в другом клубе.

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