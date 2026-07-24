Миллионы убытков. Как атаки на склады Wildberries ударили по алтайским продавцам

После пожаров селлеры не понимают, куда отправлять товары и покроет ли маркетплейс реальные потери Продавцы Wildberries из Алтайского края потеряли товары на миллионы рублей после атак беспилотников на логистические центры маркетплейса.
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